|
Тамбовские МФЦ расширили перечень услуг
1 февраля 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
С 1 февраля многофункциональные центры «Мои документы» расширили перечень предоставляемых населению услуг. Теперь в МФЦ можно заменить водительское удостоверение и получились заграничный или российский паспорта. Для этого универсальные специалисты «супермаркета услуг» прошли обучение и готовы обслужить всех, кто обратится.
Особенно удобно это будет жителям отдаленных населенных пунктов. Им не нужно приезжать в областной центр, чтобы получить паспорт или заменить водительское удостоверение. По этим вопросам они могут обратиться в ближайший к дому МФЦ.
Вместе с количеством предоставляемых услуг в МФЦ растет число специалистов. Только в Тамбове их штатная численность увеличилась на 20 человек, в Мичуринске – на 10.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.