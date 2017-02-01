Тамбовские МФЦ расширили перечень услуг Комментариев: 0



Особенно удобно это будет жителям отдаленных населенных пунктов. Им не нужно приезжать в областной центр, чтобы получить паспорт или заменить водительское удостоверение. По этим вопросам они могут обратиться в ближайший к дому МФЦ.



Вместе с количеством предоставляемых услуг в МФЦ растет число специалистов. Только в Тамбове их штатная численность увеличилась на 20 человек, в Мичуринске – на 10. С 1 февраля многофункциональные центры «Мои документы» расширили перечень предоставляемых населению услуг. Теперь в МФЦ можно заменить водительское удостоверение и получились заграничный или российский паспорта. Для этого универсальные специалисты «супермаркета услуг» прошли обучение и готовы обслужить всех, кто обратится.Особенно удобно это будет жителям отдаленных населенных пунктов. Им не нужно приезжать в областной центр, чтобы получить паспорт или заменить водительское удостоверение. По этим вопросам они могут обратиться в ближайший к дому МФЦ.Вместе с количеством предоставляемых услуг в МФЦ растет число специалистов. Только в Тамбове их штатная численность увеличилась на 20 человек, в Мичуринске – на 10.



