На Тамбовщине в этом году построят две школы Комментариев: 0 Одна из них на 1275 учащихся расположится в Мичуринске, а другая на 900 учащихся – в Рассказово.



На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий 57 субъектам на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Тамбовщина получит более 885 миллионов рублей. Планируется, что на условиях софинансирования в 2017 году на эти цели будет выделено около 1 миллиарда рублей из бюджета Тамбовской области.



Как отметили в областной администрации, строительство школ будет осуществляться в рамках региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области новых мест в общеобразовательных организациях», которая рассчитана на 2016-2025 годы.



Фото администрации области.





Одна из них на 1275 учащихся расположится в Мичуринске, а другая на 900 учащихся – в Рассказово.На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий 57 субъектам на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Тамбовщина получит более 885 миллионов рублей. Планируется, что на условиях софинансирования в 2017 году на эти цели будет выделено около 1 миллиарда рублей из бюджета Тамбовской области.Как отметили в областной администрации, строительство школ будет осуществляться в рамках региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области новых мест в общеобразовательных организациях», которая рассчитана на 2016-2025 годы.



