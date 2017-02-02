Сбор средств на лечение ребенка Комментариев: 0

Благотворительный фонд “Капля добра” собирает средства на лечение 12-летнего Владислава Военкова. Ребенку поставлен диагноз правосторонний гемипарез. Сумма к сбору 200 000 рублей.



Текст обращения мамы Владика Военковой Лилии: "Все произошло как во сне, до сих пор не верится, что это случилось с моим сыном.

С четырех лет стали замечать, что Владик больше работает левой рукой, думали левша. Но все же обращались к врачам, нам назначали массаж, физпроцедуры, витамины…После такого курса лечения становилось получше, но ненадолго, а затем нам становилось еще хуже. Врачи назначали опять ту же схему лечения. Поставили диагноз: ДЦП, правосторонний гемипарез. Я неоднократно врачам говорила, что после лечения нет результатов, нам только хуже. В ответ: «Это Вам кажется. Зачем же Вы вообще ходите лечиться?». В декабре 2008 года у Владика начала болеть шея. Боли были сильные, Владик практически не спал ночами, сидел и плакал. Терпения больше не было, мы легли в стационар. Заведующая отделением назначила МРТ шейного отдела позвоночника. Результат показал опухоль, уже больших размеров. Правая ручка почти «повисла», головой не мог повернуть в стороны, посмотреть вверх. Нас срочно выписывают из стационара с направлением в НИИ нейрохирургии им. Бурденко г. Москва.

07 апреля 2009 года Владика прооперировали. Диагноз – злокачественная опухоль правой половины спинного мозга на уровне С1-Th1 позвонков.



Прошли лучевую и химиотерапию. После операции у Владика парализована правая ручка, но чувствительность в ней сохранена (температурная, тактильная), а также есть движения в плечевом суставе. Прихрамывает на правую ногу. Правая половина туловища немного гипотрофирована. Из-за этого есть наклон туловища вправо при ходьбе. Позвоночник искривлён. Реабилитация в России не дает никаких положительных результатов. В 2013 году ездили на реабилитацию в Германию, но, увы, врачи, которые нам пообещали восстановить ручку, ничего не сделали.

Владик очень умный мальчик, учится в школе, научился писать левой рукой. Отличник, победитель олимпиад, собирает кубик-рубика одной рукой, занимается пара-тхэквондо. Мечтаем попасть на Паралимпиаду!



В настоящее время нашли клинику и врача в Китае (Харбин), который согласен принять Владика на лечение. По отзывам пациентов, оказывает реальную помощь и есть эффект. 1 месяц лечения, проживания, сопровождения и услуг переводчика обойдутся нам в 200 000 руб. У нас многодетная семья, четверо детей, работает только папа, я занимаюсь уходом за детьми. Это наш последний шанс, наша надежда и вера в исцеление.

Если кто не равнодушен к нашей беде прошу откликнуться и помочь нам собрать деньги для поездки на лечение в Китай.

Помогите Владику обнять эту прекрасную жизнь двумя руками!!! Низкий поклон всем, кто откликнется!

Мама Владика, Лилия.



Сделать пожертвование

Получатель: БФ "КАПЛЯ ДОБРА"

ИНН 3906319842

Счет получателя: 40703810300000000284

Банк получателя: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

Кор.счет 30101810800000000701

БИК 042748701

Назначение платежа: для Военкова Владислава ,

НДС не облагается .

смс-пожертвование (сервис доступен только с авансовых и некорпоративных счетов, минимальный платеж — 10 руб., максимальный — 15 000 руб.):

Для этого отправьте SMS на номер 3116 с текстом:

kdobra[пробел]сумма

Например: kdobra 500

так же можно сделать СМС-пожертвование с сайта перейдя по ссылке

https://www.mobi-money.ru/order/kdobra Благотворительный фонд “Капля добра” собирает средства на лечение 12-летнего Владислава Военкова. Ребенку поставлен диагноз правосторонний гемипарез. Сумма к сбору 200 000 рублей.Текст обращения мамы Владика Военковой Лилии: "Все произошло как во сне, до сих пор не верится, что это случилось с моим сыном.С четырех лет стали замечать, что Владик больше работает левой рукой, думали левша. Но все же обращались к врачам, нам назначали массаж, физпроцедуры, витамины…После такого курса лечения становилось получше, но ненадолго, а затем нам становилось еще хуже. Врачи назначали опять ту же схему лечения. Поставили диагноз: ДЦП, правосторонний гемипарез. Я неоднократно врачам говорила, что после лечения нет результатов, нам только хуже. В ответ: «Это Вам кажется. Зачем же Вы вообще ходите лечиться?». В декабре 2008 года у Владика начала болеть шея. Боли были сильные, Владик практически не спал ночами, сидел и плакал. Терпения больше не было, мы легли в стационар. Заведующая отделением назначила МРТ шейного отдела позвоночника. Результат показал опухоль, уже больших размеров. Правая ручка почти «повисла», головой не мог повернуть в стороны, посмотреть вверх. Нас срочно выписывают из стационара с направлением в НИИ нейрохирургии им. Бурденко г. Москва.07 апреля 2009 года Владика прооперировали. Диагноз – злокачественная опухоль правой половины спинного мозга на уровне С1-Th1 позвонков.Прошли лучевую и химиотерапию. После операции у Владика парализована правая ручка, но чувствительность в ней сохранена (температурная, тактильная), а также есть движения в плечевом суставе. Прихрамывает на правую ногу. Правая половина туловища немного гипотрофирована. Из-за этого есть наклон туловища вправо при ходьбе. Позвоночник искривлён. Реабилитация в России не дает никаких положительных результатов. В 2013 году ездили на реабилитацию в Германию, но, увы, врачи, которые нам пообещали восстановить ручку, ничего не сделали.Владик очень умный мальчик, учится в школе, научился писать левой рукой. Отличник, победитель олимпиад, собирает кубик-рубика одной рукой, занимается пара-тхэквондо. Мечтаем попасть на Паралимпиаду!В настоящее время нашли клинику и врача в Китае (Харбин), который согласен принять Владика на лечение. По отзывам пациентов, оказывает реальную помощь и есть эффект. 1 месяц лечения, проживания, сопровождения и услуг переводчика обойдутся нам в 200 000 руб. У нас многодетная семья, четверо детей, работает только папа, я занимаюсь уходом за детьми. Это наш последний шанс, наша надежда и вера в исцеление.Если кто не равнодушен к нашей беде прошу откликнуться и помочь нам собрать деньги для поездки на лечение в Китай.Помогите Владику обнять эту прекрасную жизнь двумя руками!!! Низкий поклон всем, кто откликнется!Мама Владика, Лилия.Сделать пожертвованиеПолучатель: БФ "КАПЛЯ ДОБРА"ИНН 3906319842Счет получателя: 40703810300000000284Банк получателя: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)Кор.счет 30101810800000000701БИК 042748701Назначение платежа: для Военкова Владислава ,НДС не облагается .смс-пожертвование (сервис доступен только с авансовых и некорпоративных счетов, минимальный платеж — 10 руб., максимальный — 15 000 руб.):Для этого отправьте SMS на номер 3116 с текстом:kdobra[пробел]суммаНапример: kdobra 500так же можно сделать СМС-пожертвование с сайта перейдя по ссылкеhttps://www.mobi-money.ru/order/kdobra



