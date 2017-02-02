В Тамбовской области продолжается программа по переселению соотечественников Комментариев: 0 В январе 2017 года зарегистрированы 158 участников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Всего, по данным управления труда и занятости населения области, с момента начала реализации программы к нам в регион переселилось 11 тысяч человек, из них в 2016 году – более 2 тысяч переселенцев.



Наибольшее количество переехавших соотечественников зарегистрировано в Тамбовском, Мичуринском и Сосновском районах и, конечно, областном центре. Показатель занятости трудоспособных участников программы и членов их семей стабильно сохраняется на уровне 80%.



Как отмечают в управлении труда и занятости населения области, традиционно наиболее активными участниками программы являются соотечественники из Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. В январе 2017 года зарегистрированы 158 участников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Всего, по данным управления труда и занятости населения области, с момента начала реализации программы к нам в регион переселилось 11 тысяч человек, из них в 2016 году – более 2 тысяч переселенцев.Наибольшее количество переехавших соотечественников зарегистрировано в Тамбовском, Мичуринском и Сосновском районах и, конечно, областном центре. Показатель занятости трудоспособных участников программы и членов их семей стабильно сохраняется на уровне 80%.Как отмечают в управлении труда и занятости населения области, традиционно наиболее активными участниками программы являются соотечественники из Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.



