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Мичуринск окружит зеленая зона
2 февраля 2017
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Сегодня в Тамбовской области около 6% особо охраняемых природных зон. Тогда как для комфортного проживания населения их должно быть не менее 10%. Поэтому, в регионе планируется создание новых особо охраняемых природных территорий. В частности, как сообщили в администрации наукограда, в этом году планируется создать зеленое кольцо вокруг Мичуринска и Тамбова, которые являются самыми крупнейшими городами региона.
В зеленых зонах будет ограничена хозяйственная деятельность человека. Зеленые пояса уже есть вокруг некоторых городов нашей области.
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