|
В областном центре открыли еще одну мемориальную доску
Сегодня, 10:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова. Памятный знак был установлен на школе №33, в которой учился капитан милиции.
Командир оперативного взвода№1 оперативной роты №2 ОМОН Игорь Анненков погиб 7 ноября 2002 года на территории Чеченской Республики Ачхой-Мартановского района, где находился в служебной командировке. Автомобиль «УАЗ», в котором он ехал, был подорван. Указом президента РФ Игорь Анненков посмертно награжден «Орденом мужества».
Всего, по данным городской администрации, на Северном Кавказе погибли 116 жителей Тамбовской области. 33 из них – жители Тамбова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.