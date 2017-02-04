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В областном центре открыли еще одну мемориальную доску

Сегодня, 10:52
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В областном центре открыли еще одну мемориальную доску Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова. Памятный знак был установлен на школе №33, в которой учился капитан милиции.

Командир оперативного взвода№1 оперативной роты №2 ОМОН Игорь Анненков погиб 7 ноября 2002 года на территории Чеченской Республики Ачхой-Мартановского района, где находился в служебной командировке. Автомобиль «УАЗ», в котором он ехал, был подорван. Указом президента РФ Игорь Анненков посмертно награжден «Орденом мужества».

Всего, по данным городской администрации, на Северном Кавказе погибли 116 жителей Тамбовской области. 33 из них – жители Тамбова.
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