В Рассказовском районе открыт новый комбикормовый завод 0 В Рассказовском районе на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК», открылся комбикормовый завод. ООО «РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории Тамбовской области. Предприятие построено в Рассказовском районе датским инвестором.

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый 0 В Тамбовской области созданы все условия для того, чтобы осужденные могли встать на путь исправления и после освобождения вернуться к нормальной жизни, а производственная база системы ФСИН работала на благо региона. К такому выводу пришел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

На Тамбовщину идет аномально холодная погода 0 С 7 по 9 февраля среднесуточная температура в регионе опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.

В областном центре открыли еще одну мемориальную доску 0 Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова, погибшего при исполнении боевого задания в Чеченской республике в 2002 году.

Дефицит под видом изобилия 0 Согласно данным Тамбовстата, за последний год в 20% домохозяйств отмечено ухудшение питания, почти половина семей не может позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой через день, аналогичная картина по фруктам. Отмечают недостаточность еды 5% семей.

Мичуринск окружит зеленая зона 0 В зеленых зонах будет ограничена хозяйственная деятельность человека.

В Тамбовской области продолжается программа по переселению соотечественников 0 В январе 2017 года зарегистрированы 158 участников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Саратовской области выключили Вечный огонь 0 В городе Новоузенск Саратовской области местные власти отключили Вечный огонь в целях экономии бюджетных средств. Активисты ОНФ, возмущенные этим решением, потребовали у губернатора Валерия Радаева разобраться в ситуации. Представитель Фронта в Саратове Людмила Бокова подчеркнула, что сложившаяся

Леонид Поляков: Уверенность в победе Путина создает риск недостаточной явки на выборы 0 Политолог Леонид Поляков рассуждает о грядущих в России президентских выборах. В КПРФ запустили процесс обсуждения кандидата, который представит партию на президентских выборах 2018 г. Председатель партии Геннадий Зюганов свои намерения пока четко не сформулировал.

Трое 17-летних подростков обвиняются в убийстве приятеля в Тамбовской области 0 В Тамбовской области трое подростков предстанут перед судом по обвинению в убийстве знакомого. В ходе ссоры кампания приятелей подвергла юношу избиению, нанося ему удары руками и ногами, а также деревянными палками по различным частям тела.

Сбор средств на лечение ребенка 0 Благотворительный фонд “Капля добра” собирает средства на лечение 12-летнего Владислава Военкова. Ребенку поставлен диагноз правосторонний гемипарез. Сумма к сбору 200 000 рублей.

На Тамбовщине в этом году построят две школы 0 Одна из них на 1275 учащихся расположится в Мичуринске, а другая на 900 учащихся – в Рассказово.