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На Тамбовщину идет аномально холодная погода
Сегодня, 15:01
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В Тамбовской области ожидается резкое похолодание. С 7 по 9 февраля среднесуточная температура в регионе опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.
В частности, завтра, 7 февраля, в регионе будет переменная облачность. Осадков не предвидится. Прогнозируется северо-восточный ветер. Ночью скоростью 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с.
По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные часы столбики термометра будут показывать 22-27 градусов ниже нуля. В низких местах возможно до -32 градусов. Днем будет 15-20 градусов мороза.
Атмосферное давление 765 мм рт. ст. Влажность воздуха 70 %. В течение дня атмосферное давление повысится, влажность воздуха не изменится.
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