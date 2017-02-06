|
В Тамбовской области стартовал Зимний фестиваль ГТО
Вчера, 11:21
Комментариев: 0
Версия для печати
На Тамбовщину пришел Зимний фестиваль ГТО. В течение двух месяцев, с 6 февраля по 1 апреля, тамбовчане всех категорий будут соревноваться друг с другом в силе, ловкости и меткости.
Фестиваль будет проходить поэтапно - сначала на муниципальном уровне, а с 13 марта – на региональном. Участниками второго этапа станут сборные районов и городов.
Как сообщили в областной администрации, попробовать свои силы в соревнованиях могут жители области от 13 до 49 лет. Для них подготовлены следующие спортивные состязания: метание мяча, наклоны вперед из положения стоя, подтягивание, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах, прыжки в длину с места.
Фестиваль ГТО проводится в нашем регионе дважды – зимой и летом. Состязания призваны повысить уровень физической подготовленности жителей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.