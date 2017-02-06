Тарифы в общественном транспорте поднимать не будут Комментариев: 0



Обсуждение этой темы было вынесено на губернаторскую планерку. Учитывая мнение представителей общественного совета, действующего при областном управлении по регулированию тарифов, которое было безоговорочно поддержано главой региона Александром Никитиным, повышать оплату проезда в сложившихся условиях преждевременно по ряду причин, которые в совокупности говорят об абсолютной непрозрачности ведения этого бизнеса.



Коммерческие перевозчики, в основной своей массе, не могут внятно объяснить, как выполняются требования, которые выставлялись к ним при последнем повышении оплаты за проезд. Среди них были следующие: обновление транспортного парка, переход на экологические виды топлива, увеличение заработной платы работников бизнеса, уход от «серых» схем ее получения, внедрение электронного билета. Кроме того, застарелый характер имеет сама система формирования маршрутов, что приводит к транспортной перегруженности улиц, к гонкам на дорогах, прочим неудобствам для пассажиров, которые хотят получать качественные услуги за свои деньги, на что обратил внимание губернатор: « Необходимо разобраться с маршрутами, ликвидировав их дублирование, точно оценить реальные затраты на провоз пассажиров с учетом инфляции и только тогда обосновать повышение тарифов. Сегодня система неэффективна, население не удовлетворено качеством проезда, инвестиции в отрасль идут плохо, что не позволяет осуществлять модернизацию общественного транспорта в полной мере. От контроля глав муниципалитетов многое зависит в деле организации пассажирских перевозок, прозрачности бизнеса. Качество услуги должно быть поставлено во главу угла».



Губернатор подчеркнул: «Пока решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте преждевременно. Жду глубокого анализа и программы от управлений транспорта, социального развития и семейной политики области, общественных организаций по данному вопросу. Только с представлением экономических обоснований, точных расчетов, инвестиционных проектов по модернизации отрасли и организации маршрутов можно вернуться к этой проблеме. К марту предложения должны быть готовы. Мы их рассмотрим вместе с общественностью». Традиционно, в начале каждого года тема повышения оплаты за проезд в транспорте становится одной из главных, будоражащих общественное мнение. Перевозчики просят рассмотреть вопрос увеличения цены на свои услуги, в этом году шкала их требований в зависимости от повышения стоимости ГСМ варьируется от 17 до 27 рублей, сообщает обладминистрация.Обсуждение этой темы было вынесено на губернаторскую планерку. Учитывая мнение представителей общественного совета, действующего при областном управлении по регулированию тарифов, которое было безоговорочно поддержано главой региона Александром Никитиным, повышать оплату проезда в сложившихся условиях преждевременно по ряду причин, которые в совокупности говорят об абсолютной непрозрачности ведения этого бизнеса.Коммерческие перевозчики, в основной своей массе, не могут внятно объяснить, как выполняются требования, которые выставлялись к ним при последнем повышении оплаты за проезд. Среди них были следующие: обновление транспортного парка, переход на экологические виды топлива, увеличение заработной платы работников бизнеса, уход от «серых» схем ее получения, внедрение электронного билета. Кроме того, застарелый характер имеет сама система формирования маршрутов, что приводит к транспортной перегруженности улиц, к гонкам на дорогах, прочим неудобствам для пассажиров, которые хотят получать качественные услуги за свои деньги, на что обратил внимание губернатор: « Необходимо разобраться с маршрутами, ликвидировав их дублирование, точно оценить реальные затраты на провоз пассажиров с учетом инфляции и только тогда обосновать повышение тарифов. Сегодня система неэффективна, население не удовлетворено качеством проезда, инвестиции в отрасль идут плохо, что не позволяет осуществлять модернизацию общественного транспорта в полной мере. От контроля глав муниципалитетов многое зависит в деле организации пассажирских перевозок, прозрачности бизнеса. Качество услуги должно быть поставлено во главу угла».Губернатор подчеркнул: «Пока решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте преждевременно. Жду глубокого анализа и программы от управлений транспорта, социального развития и семейной политики области, общественных организаций по данному вопросу. Только с представлением экономических обоснований, точных расчетов, инвестиционных проектов по модернизации отрасли и организации маршрутов можно вернуться к этой проблеме. К марту предложения должны быть готовы. Мы их рассмотрим вместе с общественностью».



