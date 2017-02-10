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Коллекция тамбовского зоопарка пополнилась утками-мандаринками
Вчера, 12:38
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В зоопарке ТГУ им. Г.Р. Державина новые обитатели. Его жителями стали сразу шесть уток-мандаринок.
В России из-за своей немногочисленности этот вид занесен в Красную книгу. По одной версии, свое название мандаринки получили благодаря своему яркому наряду самцов, по другой – в честь «мандаринов» - крупных чиновников из Восточной Азии, ведь с давних времен местом обитания этих пернатых были пруды императоров и советников в Китае, Японии, Корее.
Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть новых постояльцев. Во время холодов уточки будут содержаться в теплом и просторном вольере, а с приходом весны их переселят в пруд, где они будут плескаться вместе с другими водоплавающими жителями зоопарка.
По материалам Зооботанического центра ТГУ им. Г.Р. Державина.
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