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В Минспорте поддержали планы по спортивному развитию региона
Вчера, 12:53
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Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал планы губернатора Тамбовской области по развитию спортивной инфраструктуры региона. Речь шла о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. В частности, в ведомстве поддержали планы региональных властей по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, бассейна в Котовске и реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. В перспективе запланировано и строительство плавательного бассейна в Жердевке.
Александр Никитин подчеркнул, что в регионе завершено строительство серии ледовых арен. Сейчас в приоритете – строительство плавательных бассейнов, появления которых очень ждут жители небольших городов.
Павел Колобков оценил личную заинтересованность главы администрации области Александра Никитина в развитии спортивной инфраструктуры, ту огромную работу, которую ведут региональные власти в этом направлении. Именно поэтому министр спорта РФ предложил Тамбовской области стать пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства.
На Тамбовщине не просто получается строить новые спортивные объекты, а их за последние пять лет было возведено около пятидесяти, но и находить интересные дизайнерские, функциональные решения для спортсооружений. В частности, лучшими спортобъектами на различных всероссийских конкурсах в разное время признавались ледовая арена «В Радужном» (город Тамбов), ледовая арена «Темп» (город Мичуринск), лыжный стадиона в парке «Дружба» (Тамбов), стадион «Локомотив» (город Мичуринск).
По окончании встречи министр спорта Российской Федерации Павел Колобков пригласил главу администрации области Александра Никитина в государственный музей спорта. Посетивший его за несколько часов до официального открытия, глава администрации области Александр Никитин стал первым почетным гостем уникального музея. Губернатору Тамбовщины в музее спорта очень понравилось. Он оценил уникальные экспонаты, собранные в экспозиции.
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