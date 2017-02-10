В Минспорте поддержали планы по спортивному развитию региона Комментариев: 0



Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал планы губернатора Тамбовской области по развитию спортивной инфраструктуры региона. Речь шла о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. В частности, в ведомстве поддержали планы региональных властей по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, бассейна в Котовске и реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. В перспективе запланировано и строительство плавательного бассейна в Жердевке.



Александр Никитин подчеркнул, что в регионе завершено строительство серии ледовых арен. Сейчас в приоритете – строительство плавательных бассейнов, появления которых очень ждут жители небольших городов.



Павел Колобков оценил личную заинтересованность главы администрации области Александра Никитина в развитии спортивной инфраструктуры, ту огромную работу, которую ведут региональные власти в этом направлении. Именно поэтому министр спорта РФ предложил Тамбовской области стать пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства.



На Тамбовщине не просто получается строить новые спортивные объекты, а их за последние пять лет было возведено около пятидесяти, но и находить интересные дизайнерские, функциональные решения для спортсооружений. В частности, лучшими спортобъектами на различных всероссийских конкурсах в разное время признавались ледовая арена «В Радужном» (город Тамбов), ледовая арена «Темп» (город Мичуринск), лыжный стадиона в парке «Дружба» (Тамбов), стадион «Локомотив» (город Мичуринск).



По окончании встречи министр спорта Российской Федерации Павел Колобков пригласил главу администрации области Александра Никитина в государственный музей спорта. Посетивший его за несколько часов до официального открытия, глава администрации области Александр Никитин стал первым почетным гостем уникального музея. Губернатору Тамбовщины в музее спорта очень понравилось. Он оценил уникальные экспонаты, собранные в экспозиции. Экскурсию для главы администрации Тамбовской области Александра Никитина провел министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Сегодня в спортивном ведомстве состоялась рабочая встреча двух руководителей, на которой они обсудили вопросы развития спорта в регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал планы губернатора Тамбовской области по развитию спортивной инфраструктуры региона. Речь шла о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. В частности, в ведомстве поддержали планы региональных властей по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, бассейна в Котовске и реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. В перспективе запланировано и строительство плавательного бассейна в Жердевке.Александр Никитин подчеркнул, что в регионе завершено строительство серии ледовых арен. Сейчас в приоритете – строительство плавательных бассейнов, появления которых очень ждут жители небольших городов.Павел Колобков оценил личную заинтересованность главы администрации области Александра Никитина в развитии спортивной инфраструктуры, ту огромную работу, которую ведут региональные власти в этом направлении. Именно поэтому министр спорта РФ предложил Тамбовской области стать пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства.На Тамбовщине не просто получается строить новые спортивные объекты, а их за последние пять лет было возведено около пятидесяти, но и находить интересные дизайнерские, функциональные решения для спортсооружений. В частности, лучшими спортобъектами на различных всероссийских конкурсах в разное время признавались ледовая арена «В Радужном» (город Тамбов), ледовая арена «Темп» (город Мичуринск), лыжный стадиона в парке «Дружба» (Тамбов), стадион «Локомотив» (город Мичуринск).По окончании встречи министр спорта Российской Федерации Павел Колобков пригласил главу администрации области Александра Никитина в государственный музей спорта. Посетивший его за несколько часов до официального открытия, глава администрации области Александр Никитин стал первым почетным гостем уникального музея. Губернатору Тамбовщины в музее спорта очень понравилось. Он оценил уникальные экспонаты, собранные в экспозиции.



