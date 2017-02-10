Тамбовскую область два дня будет засыпать снегопад 0 К расчистке федеральных трасс в регионе подготовлено 170 единиц спецтехники.

"Лыжня России" объединила более 6 тысяч тамбовчан 0 Состязания проходили в пяти возрастных группах. Были предусмотрены три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км.

В Минспорте поддержали планы по спортивному развитию региона 0 Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал планы губернатора Тамбовской области по развитию спортивной инфраструктуры региона.

Коллекция тамбовского зоопарка пополнилась утками-мандаринками 0 Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть новых постояльцев.

Горнолыжный комплекс появится в Гавриловском районе 0 ГК «АСБ» планирует построить в районе села Вельможка Гавриловского района Тамбовской области всесезонный спортивно-развлекательный горнолыжный комплекс, сообщает пресс-служба компании.

Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы 0 На этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера.

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая» 0 Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Для посадки леса и озеленения в Тамбовской области в 2017 году вырастили 10 миллионов молодых деревьев 0 Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.

Житель Мичуринска обокрал массажный салон на 80 тысяч рублей 0 По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.

Рязанская область получила признание Минсельхоза РФ 0 Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«Лукойл» увеличит мощность завода в Саратовской области 0 Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства.

Сугроб помешал уехать пьяному угонщику 0 Молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Уварово сдали нормы ГТО на лыжах 0 В Уварово 3 февраля в пригородном лесу состоялся зачет по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в беге на лыжах. Проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО смогли все желающие.

Единороссы победили на всех муниципальных выборах в Тамбовской области 0 По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся 5 февраля 2017 года выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия».

Центральную улицу Мичуринска оставят пешеходной зоной 0 Улица Советская останется по-прежнему закрытой для движения транспорта. Такое решение было озвучено вчера на встрече руководства области и города.