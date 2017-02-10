|
Тамбовскую область два дня будет засыпать снегопад
Сегодня, 09:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Снегопад и метель, накрывшие сегодня Тамбовскую область, продлится и завтра, 15 февраля. Также в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы.
К расчистке федеральных трасс в регионе подготовлено 170 единиц спецтехники. Заготовлено 75,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, сообщили в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград. Дорожную обстановку контролируют с помощью 19 метеопостов и 26 постов видеоконтроля.
Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах и выбирать режим в соответствии с дорожной обстановкой. В случае резкого ухудшения погодных условий рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.