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» » » Тамбовскую область два дня будет засыпать снегопад

Тамбовскую область два дня будет засыпать снегопад

Сегодня, 09:05
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Тамбовскую область два дня будет засыпать снегопад Снегопад и метель, накрывшие сегодня Тамбовскую область, продлится и завтра, 15 февраля. Также в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы.

К расчистке федеральных трасс в регионе подготовлено 170 единиц спецтехники. Заготовлено 75,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, сообщили в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград. Дорожную обстановку контролируют с помощью 19 метеопостов и 26 постов видеоконтроля.

Росавтодор призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах и выбирать режим в соответствии с дорожной обстановкой. В случае резкого ухудшения погодных условий рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.
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