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Провожать зиму в Мичуринске будут «Козловскими гуляньями»

Сегодня, 19:36
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Провожать зиму в Мичуринске будут «Козловскими гуляньями» В предпоследний день масленичной недели, 25 февраля, в Мичуринске состоятся основные гулянья, посвященные проводам зимы. В самом центре города – на площади И.В. Мичурина пройдет широкая ярмарка, на которой будут представлены многочисленные товары. Как сообщили в местной администрации, разнообразные изделия будут красоваться на 70 прилавках.

Производители из Тамбовской, Липецкой, Костромской, Пензенской, Курской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей и гости из Белоруссии предложат покупателям промышленные товары, продукты, сувениры. Торговля начнется в 9.00 и продлится до 14.00. 26 февраля товаропроизводители будут вновь ждать покупателей.

В этот же день местных жителей ожидают многочисленные развлечения. В 11.00 начнется концерт, на котором выступят лучшие коллективы города. А в 12.00 стартует театрализованное представление «Козловские гулянья», которое пройдёт в лучших народных традициях. Приятный сюрприз ждет обладателей фамилий, производных от прежнего названия нашего города, таких как Козловы, Козлевичи, Козловские. Им будет вручены почетные грамоты и сертификаты.

Горожане смогут «забить козла», поиграть в чехарду, поучаствовать в молодецких забавах и спортивных состязаниях. Также появятся тематические фотозоны. Настроение будут создавать ростовые куклы-козлы. Праздник завершится сожжением чучела.
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