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Тамбовская область станет участником проекта «Сложности перехода»
Сегодня, 10:43
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Социальная акция, реализуемая Госавтоинспекцией МВД России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности», пройдет в десяти российских регионах. Проект направлен на привлечение внимания всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах.
В конце февраля акция стартует на Тамбовщине. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, уже сейчас ее поддержали известные люди - футбольный тренер Георгий Ярцев, ректоры вузов, спортсмены. Не остались в стороне обычные тамбовчане, которые неравнодушно относятся к проблеме безопасности на дорогах.
В рамках снижения аварийности губернатором Александром Никитиным подписан план мероприятий, включающий реконструкцию и обустройство дорог с учетом современных требований безопасности, мониторинг аварийности на автомобильных трассах, разъяснительную работу среди участников движения.
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