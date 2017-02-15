Тамбовская область станет участником проекта «Сложности перехода» Комментариев: 0



В конце февраля акция стартует на Тамбовщине. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, уже сейчас ее поддержали известные люди - футбольный тренер Георгий Ярцев, ректоры вузов, спортсмены. Не остались в стороне обычные тамбовчане, которые неравнодушно относятся к проблеме безопасности на дорогах.



В рамках снижения аварийности губернатором Александром Никитиным подписан план мероприятий, включающий реконструкцию и обустройство дорог с учетом современных требований безопасности, мониторинг аварийности на автомобильных трассах, разъяснительную работу среди участников движения. Социальная акция, реализуемая Госавтоинспекцией МВД России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности», пройдет в десяти российских регионах. Проект направлен на привлечение внимания всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах.В конце февраля акция стартует на Тамбовщине. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, уже сейчас ее поддержали известные люди - футбольный тренер Георгий Ярцев, ректоры вузов, спортсмены. Не остались в стороне обычные тамбовчане, которые неравнодушно относятся к проблеме безопасности на дорогах.В рамках снижения аварийности губернатором Александром Никитиным подписан план мероприятий, включающий реконструкцию и обустройство дорог с учетом современных требований безопасности, мониторинг аварийности на автомобильных трассах, разъяснительную работу среди участников движения.



