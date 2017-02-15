Тамбовчане отметили День вывода советских войск из Афганистана Комментариев: 0



Отдать долг памяти тем, кто проявил самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны, кто сложил голову ради восстановления мира, собрались участники боевых действий в Афганистане, семьи военнослужащих, погибших в сражениях в горах Афгана, представители Тамбовской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», временно исполняющий обязанности Главы города Тамбова Дмитрий Алёхин, сотрудники администрации города, депутаты Тамбовской городской Думы, представители общественности, студенты, горожане.



В Афганистане с честью исполняли служебный долг, являясь примером истинного патриотизма, более трех тысяч уроженцев Тамбовской области. Из них 86 человек пали смертью храбрых в кровопролитных сражениях. Все они отмечены высокими государственными наградами Советского Союза и Президента Демократической Республики Афганистан.



В городе Тамбове живут 19 семей погибших военнослужащих, в том числе 5 вдов. Председатель Тамбовской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Айдын Мамедов отметил, что события тех лет не забудет никогда.

- Такое забыть невозможно, это запечатлено в нашей памяти навсегда. Я попал в Афганистан 18-летним парнем, когда только пришел служить в армию. Нам, афганцам, досталась нелегкая судьба. Сейчас мы стараемся помогать родителям погибших в Афганистане, помогать с колясками тем, кто получил травмы, вдовам.



Традиционно у памятного знака воинам-интернационалистам состоялось торжественное возложение цветов и отдание воинских почестей. В честь наших соотечественниках раздался оружейный залп. Собравшиеся склонили головы в память о солдатах и офицерах во время минуты молчания. Прозвучал гимн Российский Федерации. Военнослужащие воинской части прошли маршем, чеканя каждый шаг. Встреча для членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территории Афганистана и участников боевых действий продолжилась в Тамбовском драматическом театре, где был организован показ короткометражного фильма о сражениях в Афганистане, созданного при поддержке Благотворительного фонда имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича. 15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день в областном центре у памятника воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной дате, сообщает пресс-служба горадминистрации.Отдать долг памяти тем, кто проявил самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны, кто сложил голову ради восстановления мира, собрались участники боевых действий в Афганистане, семьи военнослужащих, погибших в сражениях в горах Афгана, представители Тамбовской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», временно исполняющий обязанности Главы города Тамбова Дмитрий Алёхин, сотрудники администрации города, депутаты Тамбовской городской Думы, представители общественности, студенты, горожане.В Афганистане с честью исполняли служебный долг, являясь примером истинного патриотизма, более трех тысяч уроженцев Тамбовской области. Из них 86 человек пали смертью храбрых в кровопролитных сражениях. Все они отмечены высокими государственными наградами Советского Союза и Президента Демократической Республики Афганистан.В городе Тамбове живут 19 семей погибших военнослужащих, в том числе 5 вдов. Председатель Тамбовской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Айдын Мамедов отметил, что события тех лет не забудет никогда.- Такое забыть невозможно, это запечатлено в нашей памяти навсегда. Я попал в Афганистан 18-летним парнем, когда только пришел служить в армию. Нам, афганцам, досталась нелегкая судьба. Сейчас мы стараемся помогать родителям погибших в Афганистане, помогать с колясками тем, кто получил травмы, вдовам.Традиционно у памятного знака воинам-интернационалистам состоялось торжественное возложение цветов и отдание воинских почестей. В честь наших соотечественниках раздался оружейный залп. Собравшиеся склонили головы в память о солдатах и офицерах во время минуты молчания. Прозвучал гимн Российский Федерации. Военнослужащие воинской части прошли маршем, чеканя каждый шаг. Встреча для членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территории Афганистана и участников боевых действий продолжилась в Тамбовском драматическом театре, где был организован показ короткометражного фильма о сражениях в Афганистане, созданного при поддержке Благотворительного фонда имени Героя СССР Кузнецова Николая Анатольевича.



