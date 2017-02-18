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Резкое потепление в Тамбове может привести к подтоплению
18 февраля 2017
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С 20 февраля по 1 марта в областном центре ожидается резкое потепление. Температура воздуха в городе может подняться до +5 градусов. Также прогнозируется обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим возможно возникновение заторовых ситуаций на дорогах с подтоплением городских территорий.
Администрация Тамбова рекомендует горожанам заблаговременно планировать маршрут передвижения и в целях безопасности ограничить использование личного транспорта. Проживающим на паводкоопасных территориях напоминает о необходимости страхования имущества от возможного подтопления талыми водами.
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