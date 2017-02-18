В областном центре начинается празднование Широкой Масленицы Комментариев: 0



Расписание праздничных гуляний:



20.02.2017 в 15.30 на ул. Астраханской, 187



20.02.2017 в 17.30 в сквере по Рубежному проезду, 16



21.02.2017 в 15.30 на ул.Чичканова, 131



21.02.2017 в 17.30 на площадке школы № 31, корпус № 2 по адресу ул.Рылеева, 84



22.02.2017 в 14.00 на территории у Тамбовской городской Думы по адресу ул.Первомайская, 28



22.02.2017 в 16.00 в Парке Победы



24.02.2017 в 14.00 в сквере «Пионерский»



24.02.2017 в 16.00 в сквере у МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» по адресу ул.Гастелло, 65а



26.02.2017 в 14.00 в сквере Баратынского



26.02.2017 в 16.00 в Российско-французском сквере



Фото администрации Тамбова С 20 по 26 февраля в областном центре пройдут Масленичные народные гулянья. При этом, как сообщили в местной администрации, праздничные мероприятия охватят на только главные площади города, но и дворы многоквартирных домов в разных районах Тамбова. Ожидаются песни, танцы, веселые хороводы, конкурсы, викторины, спортивные состязания, забавы и, конечно, угощение русскими блинами.20.02.2017 в 15.30 на ул. Астраханской, 18720.02.2017 в 17.30 в сквере по Рубежному проезду, 1621.02.2017 в 15.30 на ул.Чичканова, 13121.02.2017 в 17.30 на площадке школы № 31, корпус № 2 по адресу ул.Рылеева, 8422.02.2017 в 14.00 на территории у Тамбовской городской Думы по адресу ул.Первомайская, 2822.02.2017 в 16.00 в Парке Победы24.02.2017 в 14.00 в сквере «Пионерский»24.02.2017 в 16.00 в сквере у МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» по адресу ул.Гастелло, 65а26.02.2017 в 14.00 в сквере Баратынского26.02.2017 в 16.00 в Российско-французском сквере



