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В областном центре начинается празднование Широкой Масленицы
18 февраля 2017
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С 20 по 26 февраля в областном центре пройдут Масленичные народные гулянья. При этом, как сообщили в местной администрации, праздничные мероприятия охватят на только главные площади города, но и дворы многоквартирных домов в разных районах Тамбова. Ожидаются песни, танцы, веселые хороводы, конкурсы, викторины, спортивные состязания, забавы и, конечно, угощение русскими блинами.
Расписание праздничных гуляний:
20.02.2017 в 15.30 на ул. Астраханской, 187
20.02.2017 в 17.30 в сквере по Рубежному проезду, 16
21.02.2017 в 15.30 на ул.Чичканова, 131
21.02.2017 в 17.30 на площадке школы № 31, корпус № 2 по адресу ул.Рылеева, 84
22.02.2017 в 14.00 на территории у Тамбовской городской Думы по адресу ул.Первомайская, 28
22.02.2017 в 16.00 в Парке Победы
24.02.2017 в 14.00 в сквере «Пионерский»
24.02.2017 в 16.00 в сквере у МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» по адресу ул.Гастелло, 65а
26.02.2017 в 14.00 в сквере Баратынского
26.02.2017 в 16.00 в Российско-французском сквере
Фото администрации Тамбова
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