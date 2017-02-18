В наукограде назовут имена новых Почетных жителей города Комментариев: 0



Фамилия Козлов является седьмой по популярности в России. Особо символична эта фамилия для мичуринцев, ведь раньше наукоград назывался Козловом. Это название город получил в честь первопоселенца Семена Козлова.



Как сообщили в местной администрации, в рамках «Козловских гуляний» горожане, имеющие вышеперечисленные фамилии, в торжественной обстановке получат памятный сертификат Почетного жителя города Козлова. Но прежде нужно заполнить заявку, где необходимо указать имя, фамилию, отчество и контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты.



Заявки принимаются с 20 по 24 февраля в управлении по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска. Отправить сведения можно на электронную почту или же предоставить на печатном носителе.



Контактные данные:



cult6827@mail.ru



г.Мичуринск, ул.Коммунистическая, 64. 25 февраля в Мичуринске пройдет фестиваль «Козловские гулянья» , на котором состоится награждение Почетных граждан города. Ими станут местные жители, носящие фамилии Козлов(а), Козлевич, Козочкин(а), Козычев(а).Фамилия Козлов является седьмой по популярности в России. Особо символична эта фамилия для мичуринцев, ведь раньше наукоград назывался Козловом. Это название город получил в честь первопоселенца Семена Козлова.Как сообщили в местной администрации, в рамках «Козловских гуляний» горожане, имеющие вышеперечисленные фамилии, в торжественной обстановке получат памятный сертификат Почетного жителя города Козлова. Но прежде нужно заполнить заявку, где необходимо указать имя, фамилию, отчество и контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты.Заявки принимаются с 20 по 24 февраля в управлении по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска. Отправить сведения можно на электронную почту или же предоставить на печатном носителе.cult6827@mail.ruг.Мичуринск, ул.Коммунистическая, 64.



