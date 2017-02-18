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В наукограде назовут имена новых Почетных жителей города
Сегодня, 10:51
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25 февраля в Мичуринске пройдет фестиваль «Козловские гулянья», на котором состоится награждение Почетных граждан города. Ими станут местные жители, носящие фамилии Козлов(а), Козлевич, Козочкин(а), Козычев(а).
Фамилия Козлов является седьмой по популярности в России. Особо символична эта фамилия для мичуринцев, ведь раньше наукоград назывался Козловом. Это название город получил в честь первопоселенца Семена Козлова.
Как сообщили в местной администрации, в рамках «Козловских гуляний» горожане, имеющие вышеперечисленные фамилии, в торжественной обстановке получат памятный сертификат Почетного жителя города Козлова. Но прежде нужно заполнить заявку, где необходимо указать имя, фамилию, отчество и контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты.
Заявки принимаются с 20 по 24 февраля в управлении по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска. Отправить сведения можно на электронную почту или же предоставить на печатном носителе.
Контактные данные:
cult6827@mail.ru
г.Мичуринск, ул.Коммунистическая, 64.
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