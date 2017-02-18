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В центре Тамбова временно запретят остановку
Сегодня, 18:09
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В связи с подготовкой к празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта на некоторых улицах в Тамбове будет запрещена остановка транспорта. По информации администрации города, 21 февраля с 7.00 и до завершения мероприятия ограничения будут действовать на площади им. Ленина, а 23 числа с 7.00 остановку запретят по чётной стороне улицы Чичканова, на участке от дома №6 до проезда Тулиновского.
Напомним, на этой неделе в городе проходят масленичные гулянья. Мероприятия запланированы на главных площадях города, а также во дворах многоквартирных домов.
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