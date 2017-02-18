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В Тамбовской области разыграется сильный ветер
Сегодня, 18:30
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21 февраля в тамбовском регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области со ссылкой на Тамбовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», завтра на Тамбовщине будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы до 19 м/с.
Ночью ожидается от -4 до +1 градуса. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов.
Такие погодные условия могут привести к росту автоаварий, осложнению дорожной ситуации, падению различных конструкций. Будьте внимательны и осторожны.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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