Тамбовщина примет участие в международной выставке "Интурмаркет" Комментариев: 0

На этот раз регионы ЦФО выступят на выставке с общей экспозицией. Тематика стенда – «Эмоции. Впечатления. События».



Несмотря на объединенную экспозицию, каждый регион будет представлен в традиционной цветовой гамме с привычным слоганом и узнаваемыми брендами. Тамбовская область представит свои усадьбы, мичуринские яблоки, природные достопримечательности, сувенирную и печатную продукцию и будет потчевать гостей местными вкусностями. Производители сладостей, мясной и молочной продукции подготовили дегустационные наборы. Мичуринск будет угощать своими яблоками, вареньем и "Неженкой", получившей Гран-при конкурса Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", а Уварово – ароматной выпечкой с вишней и наливкой.



Каждый желающий сможет сделать фото на память на фоне тамбовского стенда. Для гостей будет подготовлено несколько фотозон. Одна из них - в виде огромного яблока. Гости смогут сделать снимок с русскими красавицами и символом фестиваля Мичуринского Яблока. Свое место на стенде займет фотозона «Новогодняя столица» с тамбовским новогодним логотипом.



В рамках выставки делегация Тамбовской области встретится с туроператорами и туристическими агентами.



По данным региональной администрации, в прошлом году тамбовский стенд посетило около 5 тысяч человек, а выставку – 78 тысяч гостей.



Фото администрации Тамбовской области. С 11 по 13 марта в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве будет проходить международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». В седьмой раз ее участником станет Тамбовская область.На этот раз регионы ЦФО выступят на выставке с общей экспозицией. Тематика стенда – «Эмоции. Впечатления. События».Несмотря на объединенную экспозицию, каждый регион будет представлен в традиционной цветовой гамме с привычным слоганом и узнаваемыми брендами. Тамбовская область представит свои усадьбы, мичуринские яблоки, природные достопримечательности, сувенирную и печатную продукцию и будет потчевать гостей местными вкусностями. Производители сладостей, мясной и молочной продукции подготовили дегустационные наборы. Мичуринск будет угощать своими яблоками, вареньем и "Неженкой", получившей Гран-при конкурса Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", а Уварово – ароматной выпечкой с вишней и наливкой.Каждый желающий сможет сделать фото на память на фоне тамбовского стенда. Для гостей будет подготовлено несколько фотозон. Одна из них - в виде огромного яблока. Гости смогут сделать снимок с русскими красавицами и символом фестиваля Мичуринского Яблока. Свое место на стенде займет фотозона «Новогодняя столица» с тамбовским новогодним логотипом.В рамках выставки делегация Тамбовской области встретится с туроператорами и туристическими агентами.По данным региональной администрации, в прошлом году тамбовский стенд посетило около 5 тысяч человек, а выставку – 78 тысяч гостей.



