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В праздничные дни автоинспекторы будут работать усиленно
Вчера, 13:02
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На этой неделе в Тамбовской области пройдут сразу несколько рейдов ГИБДД. Все профилактические мероприятия приходятся на предпраздничный и праздничные дни.
22 февраля водителей проверят на предмет опьянения. В Тамбове и Тамбовском районе рейд начнется в 19 часов 22 февраля и продлится до 3 часов ночи 23 февраля. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, профилактические мероприятия будут проведены и в другие дни предстоящих выходных.
В январе-феврале этого года в регионе зарегистрировано 6 ДТП с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 24 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Никто в этих авариях не пострадал, но транспортным средствам нанесен значительный материальный ущерб.
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