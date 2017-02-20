В праздничные дни автоинспекторы будут работать усиленно Комментариев: 0



22 февраля водителей проверят на предмет опьянения. В Тамбове и Тамбовском районе рейд начнется в 19 часов 22 февраля и продлится до 3 часов ночи 23 февраля. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, профилактические мероприятия будут проведены и в другие дни предстоящих выходных.



В январе-феврале этого года в регионе зарегистрировано 6 ДТП с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 24 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Никто в этих авариях не пострадал, но транспортным средствам нанесен значительный материальный ущерб. На этой неделе в Тамбовской области пройдут сразу несколько рейдов ГИБДД. Все профилактические мероприятия приходятся на предпраздничный и праздничные дни.22 февраля водителей проверят на предмет опьянения. В Тамбове и Тамбовском районе рейд начнется в 19 часов 22 февраля и продлится до 3 часов ночи 23 февраля. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, профилактические мероприятия будут проведены и в другие дни предстоящих выходных.В январе-феврале этого года в регионе зарегистрировано 6 ДТП с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 24 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Никто в этих авариях не пострадал, но транспортным средствам нанесен значительный материальный ущерб.



