Совы из тамбовского зоопарка стали новоселами Комментариев: 0







Помещение максимально обустроено для содержания этих птиц. Вольер высок, в нем много «воздуха» и растет красавица-яблоня. Длиннохвостые неясыти, как и все совы, достаточно спокойны. Только ночью они проявляют некоторую активность, а днем предпочитают дремать на ветвях деревьев. Но это нисколько не помешает посетителям любоваться ими.







С начала 2016 года ТГУ имени Г.Р. Державина полностью обновил комплекс для поливодного содержания куро- и голубеобразных птиц. Появился новый страусятник, а также вольер для ястребов и орлов, сообщили в зоопарке.



Для ночных пернатых тамбовского зоопарка построен новый вольер. Он удачно вписался в реконструируемый сектор для содержания птиц. В новом вольеры поселились длиннохвостые неясыти.Помещение максимально обустроено для содержания этих птиц. Вольер высок, в нем много «воздуха» и растет красавица-яблоня. Длиннохвостые неясыти, как и все совы, достаточно спокойны. Только ночью они проявляют некоторую активность, а днем предпочитают дремать на ветвях деревьев. Но это нисколько не помешает посетителям любоваться ими.С начала 2016 года ТГУ имени Г.Р. Державина полностью обновил комплекс для поливодного содержания куро- и голубеобразных птиц. Появился новый страусятник, а также вольер для ястребов и орлов, сообщили в зоопарке.



