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Совы из тамбовского зоопарка стали новоселами
17 февраля 2017
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Для ночных пернатых тамбовского зоопарка построен новый вольер. Он удачно вписался в реконструируемый сектор для содержания птиц. В новом вольеры поселились длиннохвостые неясыти.
Помещение максимально обустроено для содержания этих птиц. Вольер высок, в нем много «воздуха» и растет красавица-яблоня. Длиннохвостые неясыти, как и все совы, достаточно спокойны. Только ночью они проявляют некоторую активность, а днем предпочитают дремать на ветвях деревьев. Но это нисколько не помешает посетителям любоваться ими.
С начала 2016 года ТГУ имени Г.Р. Державина полностью обновил комплекс для поливодного содержания куро- и голубеобразных птиц. Появился новый страусятник, а также вольер для ястребов и орлов, сообщили в зоопарке.
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