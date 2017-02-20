|
В тамбовском зоопарке появился "Павильон экзотических животных"
Вчера, 09:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский зоопарк продолжает обустраиваться. В рамках начавшейся в 2016 году реконструкции в зоопарке отремонтировано помещение бывшего обезьянника. Теперь оно носит новое название - «Павильон экзотических животных». Здесь обитают самые разнообразные представители зоологической коллекции. Как сообщили в зоопарке, в павильоне создана эффективная система вентиляции и освещения, и проведены мероприятия по укреплению вольеров.
Благодаря реконструкции посетители и в холодное время года имеют возможность в тепле понаблюдать за животными и согреться в морозные дни, прогуливаясь по зоопарку.
Чтобы обитателям было комфортно, установлен удобный лежак для грациозной пумы Лоры и развешаны канаты, где любопытные носухи Кай и Герда и макака по кличке Шапокляк смогут весело проводить время.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.