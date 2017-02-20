Правительство снизило финансирование ведущих вузов Комментариев: 0



Правительство РФ утвердило распределение субсидий на господдержку ведущих российских вузов в 2017 г. Им выделят 10,3 млрд руб. вместо ранее запланированных 14,5 млрд руб. Учебные заведения получат на развитие и исследовательскую деятельность от 141,2 млн руб. до 849,2 млн в зависимости от группы (выделены три группы ведущих вузов по семь университетов в каждой). Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина. Как сообщает РБК, в целом финансирование ведущих российских университетов в течение ближайших трех лет (2017–2019гг.) будет сокращено на 12,7 млрд руб.



Отметим, что средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020гг. Данная программа была разработана в том числе с целью ускорения развития ведущих российских вузов, чтобы к 2020г. не менее пяти из них входили в первую сотню ведущих мировых университетов.



Всего в списке 21 вуз, причем половина из них – это ведущие региональные университеты в Калининграде, Казани, Томске (сразу два вуза), Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Самаре, Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. 11 ведущих региональных вузов и 10 университетов Москвы и Петербурга недополучат на свое развитие в общей сумме 12,7 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Так, в 2017 г. вместо запланированных 14,5 млрд вузам выделено только 10,3 млрд. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, сообщает Клуб Регионов Правительство РФ утвердило распределение субсидий на господдержку ведущих российских вузов в 2017 г. Им выделят 10,3 млрд руб. вместо ранее запланированных 14,5 млрд руб. Учебные заведения получат на развитие и исследовательскую деятельность от 141,2 млн руб. до 849,2 млн в зависимости от группы (выделены три группы ведущих вузов по семь университетов в каждой). Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина. Как сообщает РБК, в целом финансирование ведущих российских университетов в течение ближайших трех лет (2017–2019гг.) будет сокращено на 12,7 млрд руб.Отметим, что средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020гг. Данная программа была разработана в том числе с целью ускорения развития ведущих российских вузов, чтобы к 2020г. не менее пяти из них входили в первую сотню ведущих мировых университетов.Всего в списке 21 вуз, причем половина из них – это ведущие региональные университеты в Калининграде, Казани, Томске (сразу два вуза), Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Самаре, Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске.



