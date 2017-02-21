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"Усадьба Асеевых" приглашает отметить Масленицу
Вчера, 10:21
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25 февраля Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» ждет гостей на празднование Масленицы. Посетители смогут погрузиться в атмосферу традиционного русского праздника с веселыми играми, забавами, хороводами и зажигательными песнями.
В парке будет работать Масленичная ярмарка, где можно отведать блинов, пирогов, ароматного меда, сладостей, выпить душистого чая, приобрести памятные сувениры ручной работы и товары народного промысла.
Встречать юных посетителей будут сказочные персонажи и скоморохи. Дети смогут прокатиться на аттракционах и поиграть с аниматорами.
А в 16 часов на сцене у главного входа в Музейный комплекс начнется праздничный концерт, на котором выступят лучшие артисты и творческие коллективы области. В 17 часов гости увидят захватывающее фаер-шоу.
Как сообщили в Музейном комплексе, вход на праздник свободный.
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