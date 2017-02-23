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Сотрудницы ГИБДД поздравили водителей с 23 февраля
23 февраля 2017
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Традиционная акция Госавтоинспекции проводится в Тамбове в канун Дня защитника Отечества. На центральных улицах города сотрудницы ГИБДД и ВАИ поздравляют водителей-мужчин с 23 февраля.
В этом году в преддверии праздничной даты девушки-военнослужащие и автоинспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ОР вновь вышли на маршрут патрулирования, чтобы подарить водителям свои улыбки и пожелать удачи на дорогах. Каждый оставленный ими автомобилист получил из рук дам в погонах подарки, открытки с символиками ГИБДД и ВАИ с поздравлениями и с наилучшими пожеланиями.
В память об этой встрече действующие военнослужащие и офицеры запаса сделали памятные фотографии с женщинами-автоинспекторами.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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