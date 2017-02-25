|
За выходные в Тамбовской области задержаны 60 пьяных водителей
25 февраля 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
В текущие праздничные дни автоинспекторы Тамбовской области работали в усиленном режиме. В целях профилактики аварийности в регионе были проведены сразу несколько рейдов. В профилактических мероприятиях помимо дорожных полицейских были задействованы комплексные силы полиции и других служб ОВД, а также сотрудники ОМОН отдела Росгвардии (ОМОН).
Всего за три дня, с 22 по 25 февраля сотрудниками Госавтоинспекции отстранено от управления 60 нетрезвых водителей. Еще 14 человек находились за рулем без прав.
Выходные продолжаются, и УГИБДД УМВД России по Тамбовской области призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.