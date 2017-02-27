В Тамбовской области введут ограничения на движение большегрузного транспорта Комментариев: 0

Ограничения вступят в силу 1 апреля 2017 года и коснутся грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подготовлен управлением автомобильных дорог Тамбовской области.



Так, в период с 1 по 30 апреля, а также с 15 июня по 15 августа движение машин с тяжеловесным грузом будет разрешено по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального) значения только в ночное время с 21.00 до 9 часов утра. Данные ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за погодных условий. Негативное воздействие оказывают повышенная влажность и высокие температуры.



Между тем, ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также транспортных средств Министерства обороны России. Дополнительную информацию можно получить в региональном управлении автомобильных дорог по телефону 79-01-81 и в единой дорожно-транспортной диспетчерской службе Тамбовской области по телефону 79-93-09. Ограничения вступят в силу 1 апреля 2017 года и коснутся грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подготовлен управлением автомобильных дорог Тамбовской области.Так, в период с 1 по 30 апреля, а также с 15 июня по 15 августа движение машин с тяжеловесным грузом будет разрешено по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального) значения только в ночное время с 21.00 до 9 часов утра. Данные ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за погодных условий. Негативное воздействие оказывают повышенная влажность и высокие температуры.Между тем, ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также транспортных средств Министерства обороны России. Дополнительную информацию можно получить в региональном управлении автомобильных дорог по телефону 79-01-81 и в единой дорожно-транспортной диспетчерской службе Тамбовской области по телефону 79-93-09.



