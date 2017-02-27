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Жители Притамбовья пожертвовали свою кровь в рамках донорской акции
27 февраля 2017
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В Тамбовской области продолжает активно развиваться донорское движение. Последняя из донорских акций прошла в Тамбовском районе. Пункт заготовки крови работал на базе центральной районной больницы. К числу доноров присоединились медработники, муниципальные служащие, сотрудники ряда промышленных предприятий, федеральной службы судебных приставов, студенты педагогического колледжа Тамбова. Всего, по сообщению областной администрации, 80 человек.
Организатором донорских акций выступает Тамбовская областная станция переливания крови. На заседании Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации в ноябре прошлого года наш регион был назван одним из лидеров донорского движения в ЦФО.
Каждый год на Тамбовщине проводятся около 70 донорских акций.
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