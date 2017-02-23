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В тамбовском зоопарке начинает работать контактная площадка
23 февраля 2017
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Несмотря на то, что за окном еще зима, в зоопарке Тамбова открывается контактная площадка. Посетители смогут потрогать обитателей павильона «Экзотариум» - очаровательную средиземноморскую свинку, декоративного кролика, миролюбивого маисового полоза, морскую свинку и гигантскую улитку – ахатину.
Контактная площадка будет работать по выходным дням с 11 до 14 часов, сообщили в зоопарке. С ручными животными можно сделать памятные фотографии.
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