|
В «Усадьбе Асеевых» проведут мастер-класс по созданию фруктовых букетов
27 февраля 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Приближается первый весенний праздник – 8 марта. В этот день прекрасной половине человечества принято дарить подарки. «Усадьба Асеевых» поможет всем желающим сделать для дам необычный презент. Музейный комплекс предлагает удивить свою бабушку, маму, сестру, любимую , дочь, подругу фруктовым букетом с ароматными яблоками, грушами, лимонами и красивыми цветами.
Участники мастер-класса получат заряд положительного настроения и узнают много интересного о празднике 8 марта.
Мероприятие состоится 4 и 5 марта. Начало в 16 часов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.