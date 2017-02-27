В области активизируется работа по пропуску талых вод Комментариев: 0



По данным регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в 2016 году в рамках подготовки к пропуску паводка проводилась расчистка рек, аварийных и водоотводящих каналов, ремонт гидротехнических сооружений, замена ходовых частей запорной арматуры донных водовыпусков и восстановление смотровых колодцев. Кроме того, отремонтирован мост на реке Цне в селе Черняное Тамбовского района. Осуществлен пропуск камышовых островов через гидротехническое сооружение бывшей ГЭС в городе Моршанске. С 1 октября 2016 года проводилось осеннее понижение уровня воды до нормального подпорного уровня.



В эти дни ремонтная бригада и обходчики контролируют гидрологическую обстановку и обследуют гидротехнические сооружения. 22 февраля подписано распоряжение областной администрации «О подготовке к пропуску весеннего паводка в городах и сельской местности области в 2017 году». Согласно документу, все противопаводковые мероприятия возложены на региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации области.По данным регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в 2016 году в рамках подготовки к пропуску паводка проводилась расчистка рек, аварийных и водоотводящих каналов, ремонт гидротехнических сооружений, замена ходовых частей запорной арматуры донных водовыпусков и восстановление смотровых колодцев. Кроме того, отремонтирован мост на реке Цне в селе Черняное Тамбовского района. Осуществлен пропуск камышовых островов через гидротехническое сооружение бывшей ГЭС в городе Моршанске. С 1 октября 2016 года проводилось осеннее понижение уровня воды до нормального подпорного уровня.В эти дни ремонтная бригада и обходчики контролируют гидрологическую обстановку и обследуют гидротехнические сооружения.



