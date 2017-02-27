На Тамбовщине стартует кампания «Сложности перехода» Комментариев: 0



В рамках проекта будет проведен ряд просветительских мероприятий с представителями разных возрастных групп. Дошкольникам и учащимся начальных классов о безопасности на дорогах расскажут при помощи интерактивного спектакля. В гости к детям приезжают два персонажа – девочка Света и ее мама, которая учит Свету Правилам дорожного движения. После спектакля каждый ребенок получит тематически подарки - раскраски, световозращающие брелоки и рюкзачки. Образовательным учреждениям организоторы подарят желтые детские жилеты со световозвращающими элементами, которые пригодятся для движения группы детей.



Ребята более старшего возраста будут изучать правила поведения на дорогах на уроках обществознания, каждый из которых будет включать как теорию, так и практику, используя при этом схемы безопасного маршрута из дома в школу.



Студентам «Приборостроительного колледжа» и «Колледжа техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» города Тамбова покажут образовательный фильм, а усвоенный материал проверят с помощью киновикторины. Им предложат сделать фотографии с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам. Снимки нужно будет выложить в социальной сети Instagram с хэштегом #пропустипешехода или #спасибоводитель.



Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, массовые акции также пройдут в торговых центрах, около автошкол, на автозаправках, в МФЦ, пенсионном фонде, в Детской клинической больнице.



Данный проект является всероссийским. Акция инициирована ГИБДД России, Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности».



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Социальная акция направлена на профилактику ДТП на пешеходных переходах. Главная цель – донести до тамбовчан, что безопасный переход зависит как от водителя, так и от пешехода.В рамках проекта будет проведен ряд просветительских мероприятий с представителями разных возрастных групп. Дошкольникам и учащимся начальных классов о безопасности на дорогах расскажут при помощи интерактивного спектакля. В гости к детям приезжают два персонажа – девочка Света и ее мама, которая учит Свету Правилам дорожного движения. После спектакля каждый ребенок получит тематически подарки - раскраски, световозращающие брелоки и рюкзачки. Образовательным учреждениям организоторы подарят желтые детские жилеты со световозвращающими элементами, которые пригодятся для движения группы детей.Ребята более старшего возраста будут изучать правила поведения на дорогах на уроках обществознания, каждый из которых будет включать как теорию, так и практику, используя при этом схемы безопасного маршрута из дома в школу.Студентам «Приборостроительного колледжа» и «Колледжа техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» города Тамбова покажут образовательный фильм, а усвоенный материал проверят с помощью киновикторины. Им предложат сделать фотографии с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам. Снимки нужно будет выложить в социальной сети Instagram с хэштегом #пропустипешехода или #спасибоводитель.Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, массовые акции также пройдут в торговых центрах, около автошкол, на автозаправках, в МФЦ, пенсионном фонде, в Детской клинической больнице.Данный проект является всероссийским. Акция инициирована ГИБДД России, Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности».



