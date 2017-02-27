Мошенник обокрал пенсионерку из Мичуринска 0 Полицейские в настоящее время проводят оперативные мероприятия по розыску афериста.

В Тамбове запланировано временное отключение электроэнергии 0 Без света останутся жители микрорайона Радужный и школа Сколково-Тамбов.

Садоводы России и зарубежья обсудят в Мичуринске направления развития 0 2 и 3 марта Мичуринск будет принимать гостей. В эти дни в городе будет проходить Всероссийское совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве, которое посетят не менее 300 представителей сельскохозяйственной отрасли, в том числе и иностранные делегаты.

На форуме в Сочи договорились о новых инвестициях 0 В рамках решения задачи развития межрегиональных связей и более тесной интеграции с субъектами Российской Федерации в выработке совместных подходов к решению общих для российских регионов социально-экономических проблем глава администрации области Александр Никитин планирует подписать на Сочинском

Бывший сенатор от Белгородской области получил семь лет колонии 0 Бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен судом к семи годам колонии. Он признан виновным в хищении 1 млрд руб. при выполнении госконтракта.

На Тамбовщине стартует кампания «Сложности перехода» 0 Социальная акция направлена на профилактику ДТП на пешеходных переходах. Главная цель – донести до тамбовчан, что безопасный переход зависит как от водителя, так и от пешехода.

В Тамбове откроется выставка комнатных цветов 0 Гостей ждет мастер-класс, на котором расскажут, как вырастить фиалку.

Жители Притамбовья пожертвовали свою кровь в рамках донорской акции 0 К числу доноров присоединились медработники, муниципальные служащие, сотрудники ряда промышленных предприятий, федеральной службы судебных приставов, студенты педагогического колледжа Тамбова. Всего 80 человек.

Тамбовские перевозчики получили ключи от метановых автобусов 0 Пассажирский автопарк пополнился новыми автобусами, работающими на газомоторном топливе. Они выйдут на маршруты в Моршанском, Инжавинском, Уваровском, Кирсановском районах и Котовске. Ключи вручил перевозчикам исполняющий обязанности начальника управления транспорта Виктор Вакульчик.

В Тамбовской области введут ограничения на движение большегрузного транспорта 0 Ограничения вступят в силу 1 апреля 2017 года и коснутся грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подготовлен управлением автомобильных дорог Тамбовской области.

Бывшего судью Арбитражного суда подозревают во взяточничестве 0 Перед судом предстанет бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемый во взяточничестве.

Выставка "Женский взгляд" в Тамбове 0 Тридцать авторов примут участие в выставке, посвященной 8 марта, которая пройдет в выставочном зале Тамбовского отделения Союза художников России.

В Первомайском районе на минувших праздниках зарезали инвалида 0 Подозреваемым в убийстве оказался его 21-летний сосед, с которым они праздновали День защитника Отечества.

В области активизируется работа по пропуску талых вод 0 В эти дни ремонтная бригада и обходчики контролируют гидрологическую обстановку и обследуют гидротехнические сооружения.

Пассажир погиб при лобовом столкновении иномарок 0 По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 32-летний водитель «Мерседес» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», которым управлял 34-летний мужчина.

Сотрудницы ГИБДД поздравили водителей с 23 февраля 0 Традиционная акция Госавтоинспекции проводится в Тамбове в канун Дня защитника Отечества.