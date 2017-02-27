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В Тамбове запланировано временное отключение электроэнергии
Вчера, 15:34
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Завтра, 1 марта, в Тамбове ожидаются плановые профилактические работы на электрических сетях. По этой причине будет прекращена подача электроэнергии на север города. В частности, без света останутся жители микрорайона Радужный и школа Сколково-Тамбов.
Как сообщили в администрации областного центра, период отключения: 13.00-16.30.
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