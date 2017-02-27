|
В Тамбове откроется выставка комнатных цветов
Вчера, 08:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Не первый год в канун женского дня в Тамбове проходит выставка-продажа цветов. И место встречи цветоводов каждый год одно – Пушкинская библиотека. 4 и 5 марта, посетив читальню, любители цветов смогут насладиться разнообразием сортов фиалок.
Поклонникам комнатных растений представят сортовые узамбарские фиалки, кактусы, декоративно-лиственные комнатные цветы - калатеи, аглаонемы, филодендроны, сциндапсусы, каладиумы и сингониумы. Гостей ждет мастер-класс, на котором расскажут, как вырастить фиалку. Начало в 14 часов.
Выставка будет работать с 10 до 18 часов в холле Пушкинской библиотеки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.