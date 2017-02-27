Садоводы России и зарубежья обсудят в Мичуринске направления развития Комментариев: 0



Программа совещания будет насыщенной. В первый день гости побывают в Центре Развития Садоводства им. доктора сельскохозяйственных наук профессора В.Г. Муханина, где им продемонстрируют высококачественный посадочный материал плодовых и ягодных культур, садоводческие инструменты и технические средства. В этот же день состоится пленарное заседание «О подготовке и проведении весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве». Как рассказали в администрации города, садоводы поделятся опытом, представят свои наработки и обсудят перспективные направления развития. Также им будет представлена выставка фирм-организаторов.



В программу второго дня войдут Х международная практическая конференция «Инновационные технологии в садоводстве и вопросы механизации», выступления ведущих садоводов и производственников России, Польши и Германии. На базе Федерального научного центра им. И.В. Мичурина пройдут теоретические и практические занятия по обрезке растений. Опытом с коллегами поделятся учёные и практики наукограда. Круглый стол станет завершением двухдневной конференции. 2 и 3 марта Мичуринск будет принимать гостей. В эти дни в городе будет проходить Всероссийское совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве, которое посетят не менее 300 представителей сельскохозяйственной отрасли, в том числе и иностранные делегаты. В работе совещания примут участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, начальник управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО Вугар Багиров, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Пётр Чекмарёв, руководство региона и города.Программа совещания будет насыщенной. В первый день гости побывают в Центре Развития Садоводства им. доктора сельскохозяйственных наук профессора В.Г. Муханина, где им продемонстрируют высококачественный посадочный материал плодовых и ягодных культур, садоводческие инструменты и технические средства. В этот же день состоится пленарное заседание «О подготовке и проведении весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве». Как рассказали в администрации города, садоводы поделятся опытом, представят свои наработки и обсудят перспективные направления развития. Также им будет представлена выставка фирм-организаторов.В программу второго дня войдут Х международная практическая конференция «Инновационные технологии в садоводстве и вопросы механизации», выступления ведущих садоводов и производственников России, Польши и Германии. На базе Федерального научного центра им. И.В. Мичурина пройдут теоретические и практические занятия по обрезке растений. Опытом с коллегами поделятся учёные и практики наукограда. Круглый стол станет завершением двухдневной конференции.



