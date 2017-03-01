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Тамбовские школьники будут знатоками избирательного права
1 марта 2017
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В Тамбовской области завершился первый этап ежегодной региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений. Участники школьного этапа олимпиады выполнили тестовые задания, подготовленные избирательной комиссией Тамбовской области. Победители школьного этапа среди учащихся 9, 10, 11 классов стали участниками второго этапа, который пройдет на уровне муниципалитетов.
Муниципальный этап олимпиады пройдет в период с 1 по 20 марта 2017 года. Победители и призеры данного этапа олимпиады будут определены по такому же принципу, как и победители и призеры школьного этапа олимпиады. Участники муниципального этапа олимпиады пройдут усложненные тестовые задания.
Организаторы региональной олимпиады – избирательная комиссия Тамбовской области, управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования, а также общеобразовательные учреждения.
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