В Тамбовской области снижается заболеваемость туберкулезом Комментариев: 0 В Тамбовской области улучшается эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. По данным регионального управления здравоохранения, показатели заболеваемости, распространенности и смертности от этого недуга неуклонно снижаются из года в год.



По оценке специалистов, территориальная заболеваемость туберкулёзом остается ниже среднероссийских значений и составила в 2016 году 34,3 случая на 100 тысяч населения, что на 14 процентов ниже уровня предыдущего года. Во многом это связано с усилением профилактической работы.



Всего в прошлом году было обследовано более 800 тысяч человек, из которых 665 тысяч делали флюорографию. Активизировалась работа по обследованию жителей отдаленных сельских территорий с помощью передвижных флюорографических установок. Более 53 тысяч сельских жителей сделали снимки. Кроме того, в прошлом году практически всем детям сделаны туберкулиновые пробы.



Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что важнейшими показателями благополучия и качества жизни населения региона являются продолжительность жизни и состояние здоровья, которые непосредственно связаны с уровнем здравоохранения и популяризацией здорового образа жизни. В соответствии с поручением главы государства губернатор Александр Никитин поставил задачу перед системой здравоохранения региона повысить качество и доступность медицинской помощи. В Тамбовской области улучшается эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. По данным регионального управления здравоохранения, показатели заболеваемости, распространенности и смертности от этого недуга неуклонно снижаются из года в год.По оценке специалистов, территориальная заболеваемость туберкулёзом остается ниже среднероссийских значений и составила в 2016 году 34,3 случая на 100 тысяч населения, что на 14 процентов ниже уровня предыдущего года. Во многом это связано с усилением профилактической работы.Всего в прошлом году было обследовано более 800 тысяч человек, из которых 665 тысяч делали флюорографию. Активизировалась работа по обследованию жителей отдаленных сельских территорий с помощью передвижных флюорографических установок. Более 53 тысяч сельских жителей сделали снимки. Кроме того, в прошлом году практически всем детям сделаны туберкулиновые пробы.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что важнейшими показателями благополучия и качества жизни населения региона являются продолжительность жизни и состояние здоровья, которые непосредственно связаны с уровнем здравоохранения и популяризацией здорового образа жизни. В соответствии с поручением главы государства губернатор Александр Никитин поставил задачу перед системой здравоохранения региона повысить качество и доступность медицинской помощи.



