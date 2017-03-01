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Перекрыт канал поставки наркотиков в Тамбовскую область
1 марта 2017
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В декабре прошлого года в Тамбове в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УМВД области совместно с коллегами из регионального УФСБ, был задержан мужчина, у которого обнаружено полкило героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению суда на время следственных действий помещен в следственный изолятор.
Как сообщили в региональном УМВД, установлено, что наркотики предназначались для распространения на территории Тамбовской области.
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