В 2017 году в Тамбовской области планируют посадить более 700 гектаров плодовых садов Комментариев: 0



За последние 5 лет в Тамбовской области заложено более 3 тысяч гектаров садов. В общей сложности в садоводческих хозяйствах Тамбовщины насчитывается свыше 5 тысяч гектаров садов. 90 процентов из них - яблоневые. В 2016 году в Тамбовской области собрали 22,5 тысячи тонн яблок. Ожидается, что в текущем году эта цифра значительно вырастет. Прогноз - 40,5 тысячи тонн плодов.



Планируется также развивать системы хранения.



«Инфраструктура в садоводстве имеет первостепенное значение, поскольку перед нами стоит важная задача — повысить долю товарного яблока. На сегодняшний день она составляет 30 процентов. Через один-два года мы планируем выйти на уровень 50 процентов», - сказал Александр Никитин.



Фото областной администрации. Об этом на Всероссийском совещании по подготовке и проведению весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве, которое проходило в Мичуринске, сообщил губернатор Александр Никитин. 250 га садов из 738 запланированных приходится на долю начинающих фермеров. Как сообщили в региональной администрации, не менее 10 из них получат поддержку в рамках выделяемых субсидий на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.За последние 5 лет в Тамбовской области заложено более 3 тысяч гектаров садов. В общей сложности в садоводческих хозяйствах Тамбовщины насчитывается свыше 5 тысяч гектаров садов. 90 процентов из них - яблоневые. В 2016 году в Тамбовской области собрали 22,5 тысячи тонн яблок. Ожидается, что в текущем году эта цифра значительно вырастет. Прогноз - 40,5 тысячи тонн плодов.Планируется также развивать системы хранения.«Инфраструктура в садоводстве имеет первостепенное значение, поскольку перед нами стоит важная задача — повысить долю товарного яблока. На сегодняшний день она составляет 30 процентов. Через один-два года мы планируем выйти на уровень 50 процентов», - сказал Александр Никитин.



