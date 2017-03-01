На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа Комментариев: 0



В Тамбовской области сотни водоемов, куда, несмотря на плюсовую температуру, продолжают стягиваться любители подледного лова. Именно в этих местах инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия, ежедневно патрулируя места массового выхода людей на лед.



По данным на 2 марта, толщина льда на прудах и водохранилищах составляет 50 см, на реках – 25-35 см. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, встречаются участки, где есть лишь тонкая корочка льда в 2-3 см. Особенно опасно находиться здесь после обильного снегопада. Эти места инспекторы ГИМС патрулируют в первую очередь.



Нужно знать несколько простых правил при нахождении на льду. Если цвет льда молочно-мутный, серый, а поверхность ноздреватая и пористая, то обрушиться он может без предупреждающего потрескивания. Опасен лед, покрытый свежим снегом. Он маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова. Более тонкий лед в местах течений, на глубоких и открытых для ветра участках, над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей, роста камыша, тростника и других растений; под мостами; в узких протоках.



Телефоны вызова спасателей: 01, 101 (с мобильного).



Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области. За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.В Тамбовской области сотни водоемов, куда, несмотря на плюсовую температуру, продолжают стягиваться любители подледного лова. Именно в этих местах инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия, ежедневно патрулируя места массового выхода людей на лед.По данным на 2 марта, толщина льда на прудах и водохранилищах составляет 50 см, на реках – 25-35 см. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, встречаются участки, где есть лишь тонкая корочка льда в 2-3 см. Особенно опасно находиться здесь после обильного снегопада. Эти места инспекторы ГИМС патрулируют в первую очередь.Нужно знать несколько простых правил при нахождении на льду. Если цвет льда молочно-мутный, серый, а поверхность ноздреватая и пористая, то обрушиться он может без предупреждающего потрескивания. Опасен лед, покрытый свежим снегом. Он маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова. Более тонкий лед в местах течений, на глубоких и открытых для ветра участках, над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей, роста камыша, тростника и других растений; под мостами; в узких протоках.Телефоны вызова спасателей: 01, 101 (с мобильного).



