|
На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа
Сегодня, 09:14
Комментариев: 0
Версия для печати
За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.
В Тамбовской области сотни водоемов, куда, несмотря на плюсовую температуру, продолжают стягиваться любители подледного лова. Именно в этих местах инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия, ежедневно патрулируя места массового выхода людей на лед.
По данным на 2 марта, толщина льда на прудах и водохранилищах составляет 50 см, на реках – 25-35 см. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, встречаются участки, где есть лишь тонкая корочка льда в 2-3 см. Особенно опасно находиться здесь после обильного снегопада. Эти места инспекторы ГИМС патрулируют в первую очередь.
Нужно знать несколько простых правил при нахождении на льду. Если цвет льда молочно-мутный, серый, а поверхность ноздреватая и пористая, то обрушиться он может без предупреждающего потрескивания. Опасен лед, покрытый свежим снегом. Он маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова. Более тонкий лед в местах течений, на глубоких и открытых для ветра участках, над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей, роста камыша, тростника и других растений; под мостами; в узких протоках.
Телефоны вызова спасателей: 01, 101 (с мобильного).
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.