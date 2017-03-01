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На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа

Сегодня, 09:14
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На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.

В Тамбовской области сотни водоемов, куда, несмотря на плюсовую температуру, продолжают стягиваться любители подледного лова. Именно в этих местах инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия, ежедневно патрулируя места массового выхода людей на лед.

По данным на 2 марта, толщина льда на прудах и водохранилищах составляет 50 см, на реках – 25-35 см. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, встречаются участки, где есть лишь тонкая корочка льда в 2-3 см. Особенно опасно находиться здесь после обильного снегопада. Эти места инспекторы ГИМС патрулируют в первую очередь.

Нужно знать несколько простых правил при нахождении на льду. Если цвет льда молочно-мутный, серый, а поверхность ноздреватая и пористая, то обрушиться он может без предупреждающего потрескивания. Опасен лед, покрытый свежим снегом. Он маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова. Более тонкий лед в местах течений, на глубоких и открытых для ветра участках, над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей, роста камыша, тростника и других растений; под мостами; в узких протоках.

Телефоны вызова спасателей: 01, 101 (с мобильного).

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа

Сегодня, 09:14
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За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.

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