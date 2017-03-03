Север Тамбова лишат света 0 Приостановка подачи электроснабжения связана с проведением плановых работ.

Тамбовским малышам в виде спектакля рассказали об опасности игры со спичками 0 Вся информация лучше усваивается в игровой форме – это знает каждый, кто работает с детьми. Именно этим способом воспользовались тамбовские кукольники и пожарные, чтобы донести до детей правила пожарной безопасности.

На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа 0 За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.

В убийстве жителя Тамбова подозревается его сожительница 0 По версии следствия 38-летняя сожительница погибшего во время очередной ссоры ударила его ножом в грудь.

Тамбовский педофил получил год колонии-поселения 0 61-летний пенсионер вступил в половую связь с 14-летней школьницей.

Персональная выставка художника Николая Насонова открывается в Тамбове 0 Более 40 произведений живописи, созданные в разные периоды творчества, включены в экспозицию.

В Тамбовской области снижается заболеваемость туберкулезом 0 В Тамбовской области улучшается эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. По данным регионального управления здравоохранения, показатели заболеваемости, распространенности и смертности от этого недуга неуклонно снижаются из года в год.

Липецкие онкобольные получают самую современную помощь 0 В ходе рабочей поездки в Липецкую область полпред Президента в ЦФО Александр Беглов познакомился с работой липецких онкологов. Вместе с главой региона Олегом Королевым он посетил областной онкологический диспансер.

Воронежские автоинспекторы задержали партию наркотиков 0 В Воронежской области 21 февраля на 154 км автодороги «Курск-Борисоглебск» в Нижнедевицком районе за нарушение правил дорожного движения, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль "Лада - Приора", под управлением 33-летнего воронежца, сообщает ГИБДД.

Тамбовские школьники будут знатоками избирательного права 0 В Тамбовской области завершился первый этап ежегодной региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Перекрыт канал поставки наркотиков в Тамбовскую область 0 Подозреваемый по решению суда на время следственных действий помещен в следственный изолятор.

Мошенник обокрал пенсионерку из Мичуринска 0 Полицейские в настоящее время проводят оперативные мероприятия по розыску афериста.

В Тамбове запланировано временное отключение электроэнергии 0 Без света останутся жители микрорайона Радужный и школа Сколково-Тамбов.

Садоводы России и зарубежья обсудят в Мичуринске направления развития 0 2 и 3 марта Мичуринск будет принимать гостей. В эти дни в городе будет проходить Всероссийское совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ в садоводстве и питомниководстве, которое посетят не менее 300 представителей сельскохозяйственной отрасли, в том числе и иностранные делегаты.

На форуме в Сочи договорились о новых инвестициях 0 В рамках решения задачи развития межрегиональных связей и более тесной интеграции с субъектами Российской Федерации в выработке совместных подходов к решению общих для российских регионов социально-экономических проблем глава администрации области Александр Никитин планирует подписать на Сочинском

Бывший сенатор от Белгородской области получил семь лет колонии 0 Бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен судом к семи годам колонии. Он признан виновным в хищении 1 млрд руб. при выполнении госконтракта.

На Тамбовщине стартует кампания «Сложности перехода» 0 Социальная акция направлена на профилактику ДТП на пешеходных переходах. Главная цель – донести до тамбовчан, что безопасный переход зависит как от водителя, так и от пешехода.

В Тамбове откроется выставка комнатных цветов 0 Гостей ждет мастер-класс, на котором расскажут, как вырастить фиалку.