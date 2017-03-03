|
Север Тамбова лишат света
3 марта 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
6 марта жителей ряда улиц областного центра ожидает отключение электричества. Коротать время без света придется горожанам, проживающим в северной части Тамбова. С 9.00 до 14.00 электричества не будет в домах на следующих улицах: Рябиновая; Сиреневая; Кленовая; Вишневая; Каштановая; Ласковская; Чкалова; Сабуровская. С 8.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия на улицах: Каштановая; Кленовая; проезд Фруктовый; проезд Тихий.
Приостановка подачи электроснабжения связана с проведением плановых работ, сообщили в городской администрации.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.