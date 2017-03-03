В Тамбовской области идет интеллектуальная битва по избирательному праву Комментариев: 0



Едва завершился первый, школьный, этап Региональной олимпиады по избирательному праву, а уже снова пора «идти в бой». На кону – право перейти на завершающий, региональный уровень. А там и до звания победителя недалеко.



За право выйти в финал сражаются ребята из 9, 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений Тамбовской области. Как и в школьном этапе олимпиады, они решают тестовые задания областного избиркома. Набравшие наибольшее количество баллов будут защищать честь своих школ уже на высшем уровне. И там им придется решать уже усложненные задачи, работать с терминами и правовыми текстами, разгадывать кроссворды, расшифровывать аббревиатуры и т.д. Кто удостоится такой возможности – станет ясно после 20 марта 2017 года. В первый день весны в Тамбовской области стартовал муниципальный этап ежегодной региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу для старшеклассников, сообщает РЦОИТ.Едва завершился первый, школьный, этап Региональной олимпиады по избирательному праву, а уже снова пора «идти в бой». На кону – право перейти на завершающий, региональный уровень. А там и до звания победителя недалеко.За право выйти в финал сражаются ребята из 9, 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений Тамбовской области. Как и в школьном этапе олимпиады, они решают тестовые задания областного избиркома. Набравшие наибольшее количество баллов будут защищать честь своих школ уже на высшем уровне. И там им придется решать уже усложненные задачи, работать с терминами и правовыми текстами, разгадывать кроссворды, расшифровывать аббревиатуры и т.д. Кто удостоится такой возможности – станет ясно после 20 марта 2017 года.



