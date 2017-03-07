Тамбовщина продолжает удерживать лидерство в экологическом рейтинге 0 На этот раз расчеты проводились по итогам зимы.

Тамбовские водители сбили двух пешеходов 0 В Тамбове 7 марта на улице Воронежской водитель автомобиля «Хендай Гетц», женщина 1990 года рождения, допустила наезд на девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. Девочка на попутном автомобиле была доставлена в областную детскую клиническую больницу города Тамбова.

Тамбовских полицейских проводили в служебную командировку на Северный Кавказ 0 Стражи порядка будут принимать участие в розыске и нейтрализации террористов.

Россельхозбанк направил более 25 млрд рублей по программе льготного кредитования АПК 0 С момента запуска механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых АО «Россельхозбанк» предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование на общую сумму более 25 млрд рублей, сообщает Минсельхоз РФ. Банк стал первым из российских уполномоченных организаций, приступившим к

В Рязани 8 марта сбили пешехода 0 В Рязани 8 марта напротив дома №31 на улице Новоселов 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на пешехода - 38-летнего жителя областного центра. В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

В Тамбове плохие дороги становятся причиной ДТП 0 По фактам некачественного состояния дорожного полотна составлены соответствующие материалы.

Выходить на лед опасно 0 Весна с плюсовыми температурами, оттепелями и дождями вызвала стремительное таяние снега и ледяного покрова. Толщина льда на тамбовских водоемах с каждым днем все тоньше. Выходить на него сейчас опасно для жизни.

В Рассказове перевернулся внедорожник 0 На дорогах Тамбовской области за выходные дни с 4 по 5 марта произошло 6 ДТП, в которых 9 человек получили ранения, сообщает ГИБДД.

Новым главой Тамбова стал историк 0 Новым главой Тамбова избран Сергей Чеботарев, ранее занимавший должность вице-губернатора Тамбовской области. Такое решение 6 марта приняли депутаты Тамбовской городской Думы в ходе 24-го внеочередного заседания.

Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра 0 Председатель ЦИК России Элла Памфилова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов с промежутком в несколько дней высказались о необходимости отмены сбора подписей на муниципальном уровне для кандидатов в губернаторы.

В Тамбовской области идет интеллектуальная битва по избирательному праву 0 В первый день весны в Тамбовской области стартовал муниципальный этап ежегодной региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу для старшеклассников.

Открепительные удостоверения на выборах могут отменить 0 Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий отмену открепительных удостоверений для голосования на выборах различного уровня. По словам сенатора Андрея Клишаса, который внес документ, соответствующие изменения в законе были согласованы с Центризбиркомом, сообщает Клуб Регионов.

Север Тамбова лишат света 0 Приостановка подачи электроснабжения связана с проведением плановых работ.

Тамбовским малышам в виде спектакля рассказали об опасности игры со спичками 0 Вся информация лучше усваивается в игровой форме – это знает каждый, кто работает с детьми. Именно этим способом воспользовались тамбовские кукольники и пожарные, чтобы донести до детей правила пожарной безопасности.

На тамбовских водоемах проводится профилактическая работа 0 За окном теплая погода, активно продолжает таять снег. Для инспекторов ГИМС наступило время активной работы.

В убийстве жителя Тамбова подозревается его сожительница 0 По версии следствия 38-летняя сожительница погибшего во время очередной ссоры ударила его ножом в грудь.

Тамбовский педофил получил год колонии-поселения 0 61-летний пенсионер вступил в половую связь с 14-летней школьницей.