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Выходить на лед опасно
Вчера, 09:25
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Весна с плюсовыми температурами, оттепелями и дождями вызвала стремительное таяние снега и ледяного покрова. Лед на тамбовских водоемах с каждым днем все тоньше. Выходить на него сейчас опасно для жизни.
По данным на 8 марта, толщина льда на водохранилищах и прудах составляет 30-40 см. На отдельных водоемах – 50 см. На реках в местах с сильным течением лед сошел полностью. В затонах и заливах лед остаточный толщиной 5-10 сантиметров, в отдельных местах – 15 см.
У берегов лед значительно тоньше. Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, на многих водоемах появились закраины чистой воды.
Будьте внимательны и осторожны!
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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