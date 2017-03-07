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В Тамбове плохие дороги становятся причиной ДТП

Вчера, 10:01
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В Тамбове плохие дороги становятся причиной ДТП 6 марта члены общественного совета УМВД России по Тамбовской области совместно с представителями Народного фронта и сотрудниками управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области вышли на улицы областного центра, чтобы оценить качество дорожного полотна. Комиссия побывала в тех местах, где на днях по причине плохих дорог произошли аварии, в которых водителям причинен материальный ущерб в виде пробитых покрышек, замятых дисков и повреждённых деталей кузова автомобилей.

По фактам некачественного состояния дорожного полотна составлены соответствующие материалы, а в отношении виновных возбуждено административное расследование.

В текущем году, по данным Тамбовской Госавтоинспекции, по причине ненадлежащего состояния дорожного полотна составлено 123 административных материала в отношении должностных лиц, выдано более 440 предписаний на устранение недостатков.

Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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