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"Цветочный патруль" ГИБДД поздравлял тамбовских автомобилисток с 8 Марта
Вчера, 10:31
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8 марта дамы, проезжая через площадь имени В.И. Ленина, получали порцию хорошего настроения. Автомобилисток с Международным женским днем поздравляли патрули ДПС. Один из полицейских останавливал автомобиль, а другой тем временем, подходил к нему, пряча за спиной цветы и подарки.
Автоледи поначалу были в легком недоумении, предполагая, видимо, что нарушили ПДД и с настороженностью смотрели на приближающихся сотрудников. Но увидев цветы, не могли сдержать улыбки и удивление.
Эту акцию Госавтоинспекция проводит ежегодно в центре города.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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