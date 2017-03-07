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Тамбовских полицейских проводили в служебную командировку на Северный Кавказ
Вчера, 11:09
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Сегодня в Тамбове состоялись проводы сотрудников тамбовской полиции. Они будут нести службу в Шатойском районе Чеченской республики и отправятся туда на замену своим землякам, которые находились в служебной командировке на Северном Кавказе с октября 2016 года.
Проводить их пришли родственники, коллеги. С напутственным словом к отъезжающим обратился заместитель начальника УМВД России по Тамбовской области - начальник полиции Алексей Соломатин.
Тамбовские полицейские будут принимать участие в розыске и нейтрализации террористов, нести службу на контрольно-пропускных пунктах и помогать местным коллегам в решении повседневных задач.
Фото УМВД России по Тамбовской области.
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