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Тамбовщина продолжает удерживать лидерство в экологическом рейтинге
Вчера, 17:30
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В который раз Тамбовская область заняла первое место в экологическом рейтинге. На этот раз расчеты проводились по итогам зимы.
По данным региональной администрации, в первую десятку лидеров также вошли Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область. Аутсайдерами стали Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.
Экологический рейтинг составляется четырежды в год на протяжении десяти лет. Тамбовская область удерживает лидерство в нем с 2011 года.
Фото областной администрации.
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