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За звание «Женщина года-2016» будут бороться 73 тамбовчанки
Вчера, 11:47
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Конкурс проводится среди жительниц Тамбова по 7 номинациям, каждая из которых отражает разные роли женщины в обществе. Как сообщили в городской администрации, среди участниц – работающие тамбовчанки и домохозяйки.
Например, «Тепло материнского сердца» - номинация для многодетных женщин. В номинации «Культура и духовность» будут состязаться женщины, занимающиеся возрождением традиционных народных ремесел.
В течение нескольких дней конкурсантки представят свои творческие презентации. По сложившейся традиции, имена победителей, лауреатов и активных участников конкурса назовут 7 апреля на Благовещенье.
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